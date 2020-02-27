Gazilere müjdeli haber

Vatan için mücadele eden, kimisi yarım kalan, kimisi de halen vücuduna şarapnel parçası taşıyan gazilerimizin dertlerine çözüm getirecek yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

SÖZCÜ’nün sık sık manşetten gündeme getirdiği sorun için verilen yasa teklifi uyarınca, gazi aylığı bağlanan malullerden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanacak.

Yasada yapılan değişiklik ile terör gazilerinin erken emeklilik hakkı ellerinden alınmış, bugüne kadar emekli olanlardan 236’sının da 3 bin lira civarındaki emekli maaşları kesilmişti. Tek maaşa kalan gaziler, 3 bin 500 lira civarındaki gazilik maaşı ile hem kendilerini hem ailelerini geçindirmek zorunda kalmıştı.

Terörle mücadele operasyonları kapsamında yaralanıp gazi olanlardan çalışabilir durumda bulunanlar, engelli yurttaşlara sağlanan erken emeklilik hakkından yararlanıyordu.

Gaziler, 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli oluyordu. Ancak yasal değişiklik sonucu, gazilerin erken emeklilik hakları ellerinden alındı. 2013 ile 2016 yılları arasında çalışır durumdayken erken emekli olup maaş almaya başlayan gazilerin maaşları da 17 Aralık itibarıyla kesilmişti.