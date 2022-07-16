‘Gazilerin yanındayız’ dediler verdikleri sözleri tutmadılar!

15 Temmuz sonrası şehit yakınları ve gaziler için toplanan 310 milyon TL bugün 1.5 milyar TL oldu ancak bu para adresine ulaşmadı. 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği Başkanı Yeğin böyle tepki gösterdi.

Başak KAYA

15 Temmuz sonrası şehit yakınları ve gaziler için toplanan 310 milyon lira tartışma konusu olmaya devam ediyor.

15 Temmuz gazisi ve Hakkaniyet Ocakları Derneği Başkanı Ufuk Yeğin paraların akıbetinin bilinmediğini söyledi. Gazi arkadaşlarıyla Aile Bakanlığı ve AKP önünde eylem yaparak “Bize ihanet ettiler” diyen Yeğin memuriyet görevinden ihraç edildi. SÖZCÜ’ye konuşan Yeğin şunları söyledi:

15 Temmuz gazileri için toplanan para döviz kurundaki artışla 1.5 milyar TL oldu. O paralar vakıf hesabına aktarıldı. Paralar bize verilmiyor, hangi hesapta ne kadar oldu, ne kadar faiz getiriyor bilinmiyor. Şu an bize ayda 2 bin 600 TL veriyorlar. ‘Gazilerin yanındayız’ diyenler verdikleri sözleri tutmadı. İktidarda gaziye asla saygısı olmayan, tamamen lafta yanımızda olan bazı kişiler var. ‘Darbenin finansörü’ denen BAE’ye devlet töreni düzenlediler, onlara plaket verdiler. Bizi ise oyalayıp kandırdılar. Darbenin siyasi ayağını özellikle araştırılmadı.