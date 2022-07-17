Gaziye protez eziyeti

Terörle mücadele ederken kollarını ve bacaklarını kaybeden gaziler, SGK’nin sabit fiyat politikası ve kurdaki dalgalanma yüzünden protezlerini yenileyemiyor.

Başak KAYA

Terörle mücadele ederken yaralanan gazilerin kol ve bacak protez sorunu, SGK‘nın sabit fiyat politikası ile döviz kurundaki artış nedeniyle kör düğüm oldu. Gaziler, ömrü dolan ve silikonu eskiyen protezlerini yenilemek istediklerinde 8 bin lira ödüyor ve bunun sadece 1500 lirasını SGK’dan geri alabiliyor. CHP Ankara milletvekili Dr. Murat Emir, “Gaziler için protez, ortezler, tekerlekli sandalye, sonda gibi malzemeler hayati önemde. SGK bunları temin edemeyecek noktada” dedi. SGK’nin Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nce yapılan işlemleri ödeme kararı aldığını belirten Emir, şöyle devam etti: “Hastanede yoğunluk oldu. Gaziler 4-5 ay bekliyor. Türkiye’nin birçok ilinden Ankara’ya gelen gaziler uzun uğraşlar sonucu hastanede kalarak malzemelerini alıyor. Yatan hasta olarak işlem gördükleri için hem SGK’ya ek yatak ücreti de fatura ediliyor. Döviz artışı fiyatları fahiş biçimde artırdı. Protezi eskiyen gaziler, tamir ettirmek zorunda kalıyor.”

SGK gazilere ‘ödenek yok’ diyor

1994 yılında Şırnak’ta gazi olan ve bir bacağını kaybeden Mehmet Karavelioğlu da protez sorunu yaşıyor. Karavelioğlu, SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Mayına bastım ve sağ diz altından bacağımı kaybettim. Protezin belli bir süre sonra değişmesi gerekiyor. SGK’den, ‘ödenek yok, malzeme yok’ gibi bahanelerle mağdur ediliyoruz.” Karavelioğlu, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’ndeki işlemleri de şöyle anlattı: “Yatış yapmak zorundasınız. Kurul, ilk hafta protezin kullanılamaz durumda olup olmadığını görüşüyor, ikinci hafta başka bir kurul uygun görülen protezin tespitini yapıyor, üçüncü hafta ise protezle işlem yapmaya hak kazanılıyor. Yoğunluk nedeniyle 3-4 ay sonrasına randevu veriliyor.” Güneydoğu’daki bir terör operasyonunda mayına basarak bacağını kaybeden ve Çanakkale’de yaşayan gazi Ali Coşkun da, “Ankara’ya tek başıma gidemiyorum, eşim de geliyor. Kalma ve yol parası masrafını karşılamakta zorlanıyoruz. Şu an protezim yok bekliyorum, yurt dışından geliyor” dedi.