Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte camiler yeniden ibadete açıldı

GAZZE (AA) – Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan kentler ile Refah ve Han Yunus'taki Filistinliler namazlarını camilerde eda etti.

Kovid-19 vakalarının yoğunlukta görüldüğü Gazze kenti ve kuzey illerde ise camilerin hala kapalı olduğu belirtildi.

Han Yunus Vakıflar Müdürü Muhammed el-Galeban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilere gelen Filistinlilerin Kovid-19 tedbirlerine dikkat ettiğini söyledi.

Galeban, Bakanlığa bağlı komitelerin, düzenli olarak camileri dezenfekte işlemlerini yaptığını ifade etti.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, camilerin sadece farz namazlar için açık olacağını bildirmişti.

Gazze Şeridi'nde karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.