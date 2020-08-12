Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GAZZE (AA) – İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla abluka altındaki Gazze'de gösteri düzenlendi.

"Vaid" Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneğinin çağrısıyla Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler binası önünde bir araya gelen göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın gölgesinde Filistinli tutuklulara yönelik devam eden ihlallere tepki gösterdi.

Göstericiler, hapishanelerde salgının yayılması tehlikesine işaret eden ve Filistinli tutuklulara desteklerini ifade eden dövizler taşıdı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, eylemde yaptığı konuşmasında, "İsrail'in izlediği tıbbi ihmal politikası ve tutukluların sağlığını tehdit eden Kovid-19 karşısındaki sorumsuz tutum, tehlikeli bir boyuta ulaştı." dedi.

Filistinli tutukluların özellikle de Kovid-19'a yakalananların tüm sorumluluğunun İsrail makamlarına ait olduğunu vurgulayan Kasım, Filistin meselesinin temel direği olan tutuklulara gerçek desteğin serbest kalmaları için çalışmak olduğunu söyledi.

– "Hapishanedeki klinikler, asgari sağlık gereçlerinden yoksun"

Serbest bırakıldığı hapishanedeyken kronik bir rahatsızlığa yakalanan Filistinli tutuklulardan İyad el-Cervavi ise İsrail Cezaevleri İdaresinin tutuklulara yönelik tıbbi ihmal politikası izlediğini vurguladı.

"Hapishanedeki klinikler, asgari sağlık gereçlerinden yoksun ve uzman doktor bulunmuyor. Hasta tutuklulara ağrı kesici dışında bir şey verilmiyor." diyen Cercavi, şunları söyledi:

"Hapishaneler, havalandırma, sağlık ve güvenlik araçlarından yoksun kalabalık alanlar. Bu da Kovid-19 riskini artırıyor."

İsrail hapishanelerinde şu ana kadar 6 kişide Kovid-19 tespit edildi, ayrıca 2 tutukluya da serbest bırakıldıktan sonra koronavirüs teşhisi konuldu.