Gazze'deki düğünler koronavirüs engeline takılıyor

GAZZE (AA) – MUHAMMED MACİD – İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesiyle birçok alanda alınan tedbirler, emek ve masraf edilerek planlanan düğünleri de olumsuz etkiledi.

Gazze Şeridi'nde dün ilk Kovid-19 vakası tespit edilmesinin ardından restoran, kafe ve düğün salonları kapatıldı.

Ardından, daha önceden planlanan düğünler, tedbir amaçlı az katılımlı şekilde evlerde yapılmaya başlandı.

Filistinli damat Muhammed Şahin, düğün salonunu aylar önce kiralamasına rağmen, töreni az sayıdaki davetliyle, evinde yaptı.

Misafirler, tören boyunca koruyucu maske taktı.

– "Düğün törenimi bu şekilde yapacağımı hayal edemezdim"

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylardır büyük emek harcayarak hazırlandığı belirterek, "Düğün törenimi bu şekilde yapacağımı hayal edemezdim." dedi.

"Büyük masraf ve emek harcadığım düğünümün iptal olması beni üzmüş olsa da kendimiz, ailemiz ve toplumun güvenliği bu tür durumlardan çok daha önemli. Virüsün Gazze'ye gelmesiyle yönetimin aldığı tedbirler çok yerinde." ifadelerini kullandı.

– ''Koronavirüs, Gazze'nin yaşadığı ilk kriz değil''

Gazzeli damat adayı Aid Ataullah da gelecek günlerde yapacağı düğünü için kiraladığı salonu salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını söyleyerek, töreni tedbir amaçlı evde, aile içerisinde yapacaklarını dile getirdi.

Virüs nedeniyle kentte alınan sıkı tedbirlerin kendisini şaşırttığını hatırlatan Ataullah, "Kendi güvenliğimiz için bunları uygulamaktan başka çaremiz yok." dedi.

Koronavirüsün Gazze'nin yaşadığı ilk kriz olmadığını hatırlatan Ataullah, şunları kaydetti:

"Savaşlar yaşadık. Uzun yıllardır abluka altındayız. Şimdi de koronavirüs geldi. Sağlık önlemlerimizi aldıktan sonra inşallah bunu da aşıp hayatımıza normal şekilde devam edeceğiz."

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Eburriş, dün düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece Gazze'de ilk defa vaka tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığının altını çizen Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını belirtmişti.