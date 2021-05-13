Gazze'den atılan roketler ilk kez İsrail'in kuzeyindeki bölgelere kadar ulaştı

KUDÜS (AA) – Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ilk kez İsrail'in orta kesimini aşarak kuzey bölgelerine kadar ulaştığı bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, Hamas'ın Gazze'den fırlattığı roketlerin menzilinin arttığı belirtildi.

İsrail'in orta kesimlerinde Gush Dan ve Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedilen haberde, ilk kez ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile ve Şaron bölgelerinde siren seslerinin duyulduğu aktarıldı.

– İzzeddin el-Kassam Tugayları: Roket atışları sivilleri hedef alan İsrail'e cevap

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv, Kudüs, Aşdod ve Kiryat Gat kentlerinin yoğun roket atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu roketlerin İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden sivilleri hedef aldığı saldırılarına cevap olduğu aktarıldı.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinli şehit oldu, 388 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin ise 7 kişinin ölümüne, 54 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.