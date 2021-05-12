Gazze'den fırlatılan güdümlü füze İsrail'de bir aracı vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA (AA) – Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Gazze'den fırlattığı güdümlü anti tank füzesinin bir aracı vurması sonucunda bir İsrailli hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinden İsrail'e fırlatılan güdümlü anti tank füzesinin sınır bölgesinde bir cipe isabet ettiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise saldırıda üç kişinin ağır yaralandığını ve yaralılardan birinin daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

– Kassam Tugayları üstlendi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da saldırıyı üstlendiği açıklamasında, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir cipi güdümlü füze ile hedef aldıklarını duyurdu.