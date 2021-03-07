Gazzeliler, hasta çocuklarının Batı Şeria ve İsrail'de tedavi edilmesinin sağlanmasını istiyor

GAZZE (AA) – İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, hasta çocuklarının, Batı Şeria ve İsrail'deki hastanelerde tedavi olabilmek için bölgeden çıkışlarının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukadan dolayı "açık hava hapishanesi" olarak tanımlanan Gazze Şeridi'ndeki hasta ve özellikle böbrek yetmezliği olan çocukların aileleri, evlatlarının Gazze dışında gerekli uygun tedaviyi görebilmeleri talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'deki Rantisi İhtisas Hastanesi önünde toplanan aileler, çocukların tedavisi için bölgeden çıkışların kolaylaştırılmasını istedi.

Aileler adına konuşma yapan Filistinli Necvan es-Semne, "Çocuklarımızı tedavi ettirme taleplerimiz meşrudur. Bu durumun düzeltilmesi de basittir. Tedavi hakkı tüm uluslararası sözleşme ve kanunlarda garanti altına alınmıştır." dedi.

Abluka altındaki Gazze'den çıkışların ciddi derecede aksaması nedeniyle başta böbrek yetmezliği yaşayan çocukların yanı sıra hastaların büyük çoğunluğunun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Semne,"Gazze'de bulunan sağlık altyapısı, çocukların tedavisi için gereken tüm ihtiyaçları karşılayamamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Semne, sağlık yetkililerine, hasta çocukların Batı Şeria ve İsrail'de tedavi olabilmeleri için Gazze'den çıkışları kolaylaştırmaları çağrısında bulundu.

Gazze'deki binlerce hasta, bölgedeki sağlık imkanlarının yetersizliği dolayısıyla İsrail kontrolündeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs veya İsrail'deki hastanelere gitmeye mecbur kalıyor. Ancak İsrail çoğu zaman hastaları geri çevirerek geçiş izni vermiyor.

Filistin yönetiminin Tel Aviv ile iş birliği ve koordinasyonu durdurmasını bahane eden İsrail'in geçişlere izin vermemesi nedeniyle Gazze'deki hastaların çektikleri sıkıntılar bugünlerde daha da artmış durumda.