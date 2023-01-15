Gebeliği eşinden gizledi, bebeği yol kenarına attı

Adana’da tren yolu kenarında poşet içinde bulunan bebek cesedinin H.M. tarafından bırakıldığı ortaya çıktı. Bebeğin kimden olduğunu bilmediğini, gebeliğini eşinden gizlediğini söyleyen 38 yaşındaki kadın tutuklandı.

Olay geçen pazar günü Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Ray Sokak’ta yürüyenler, tren yolunun kenarına atılmış poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. Polis tarafından yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEZE SARIP POŞETE KOYMUŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir dış müdahale olmayan bebeği bırakanı belirlemek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, bebeğin annesi H.M. olduğunu belirledi. H.M.’nin evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına yeni doğurduğu bebeği de beze sararak poşete koyduğu belirlendi.

“ANLAMASIN DİYE BOL ELBİSE GİYDİM”

Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Polis, aynı mahalledeki evine yapılan baskında H.M.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen H.M.’nin, ifadesinde, “Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince beze sarıp poşete koydum sonra da götürüp, bıraktım” dedi.

Adliyeye sevk edilen H.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)