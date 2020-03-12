Gebelik ve yeni koronavirüs (COVID-19): Bebeğe geçer mi?

Koronavirüs insanlar ve hayvanlar da hastalık oluşturabilen bir virüstür. Yeni koronavirüs 2019 yılı sonunda Wuhan kentinde ortaya çıktı ve hızla tüm dünyada yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaygın kabul edilmeye gidecek kadar da çok kişiyi etkilemiş durumdadır.

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Gebelikte koronavirüs enfeksiyonu ve etkileriyle ilgili bilgi çok azdır. Henüz anne karnında veya gebelik sonrasındaki dönemde enfeksiyon bildirilmemiştir. Çin’den yeni bildirilen bu konu ile ilk yayında 20 hamile ve koronavirüs sebebiyle zatürre olan kadından 18’inde virüsün bebeğe taşındığına dahil bulguya rastlanılmamış görünüyor. Sadece iki bebekte enfeksiyon bulgusuna rastlanılmıştır. İlk bebek doğduktan sonra 17. günde, enfeksiyonu olan annesiyle sıkı temas sonrası, diğeri ise doğumundan 36 saat sonra bebekte saptanmış fakat enfeksiyon kaynağı net belli olmamıştır.

COVID-19 için korunma değerlendirme, tanı ve tedavi gebeler ve gebe olmayanlarda çok farklı olmasa da hastalığın bu grupta daha şiddetli geçmesi muhtemeldir Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği COVID-19 tanısı almış anneden doğan bebekler için izolasyon araştırma ve değerlendirme gerektiğini belirtmektedir.

Virüsün anne sütünden gebeye geçiş yapıp yapmayacağı henüz belli değildir. Fakat çok yakın kontak ile tükürükle geçebileceği muhtemeldir. Emziren anneler mutlaka gerekli önlemleri almalı, sık sık el yıkamalı emzirirken maske kullanmalı veya sütünü sağıp beslemelidir.

COVID-19 enfeksiyonu gebelik ve fetüs üzerine etkileri tam olarak belirleyeceğimiz vaka sayısı çok azdır. Ancak MERS, SARS virüsleri ve İNFLUENZA virüslerinin gebelik üzerine ektileri değerlendirildiğinde bildirilen vakalarda gebelerde fizyolojik değişiklikler nedeniyle normal popülasyona göre daha şiddetli bir hastalık geçirebileceği ancak bebeğe direk olarak anneden geçemeyeceği düşünülmektedir. Bu virüs genel olarak semptompları gereği ateş ile birlikteliği ve özellikle ilk üç aylık dönemde geçirilen enfeksiyonların fetüs üzerinde düşük, fetal anomali ve erken doğum riskleri oluşturabileceği bilindiği için risk teşkil edebileceği öne sürülebilir.

Dünya Sağlık Örgütü emziren annede süt ile bulaşın olmayacağı dolayısıyla anne hasta olsa bile emzirmenin durdurulmaması gerektiği, hasta annenin emzirmeden önce ellerinin yıkanması ve maske takmasının yeterli olacağı önerisi yapılmıştır.

Gebelere ve emziren annelere COVID-19”un bulaşmaması için önerimiz tıpkı grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını önlemekte olduğu gibi el hijyenine çok dikkat edinmesi ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile iyice yıkanması, su veya gözle görünür kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır.

Kısacağı Hijyen için yapılması gerekenler;

-Ellerimizi yıkamadan gözünüz, burnumuza, ağzınıza sürmeyin.

-Öksürüp, hapşırırken burnunuzu mendil ya da kolunuzun içi ile kapatın.

-Hastalık belirtileri, öksürük, hapşırık, nefes darlığı vs. gibi olan kişilerle maskesiz temastan kaçının.

-Hastaysanız evden çıkmayın, çıkmak zorundaysanız bile mutlaka cerrahi maske takın.

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