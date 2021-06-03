Gebze Teknik Üniversitesi, müsilaj oluşumunun etkilerini ve çözüm önerilerini araştırıyor

KOCAELİ (AA) – Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünce başlatılan çalışmayla müsilaj (deniz salyası) oluşumuna sebep olan çevresel koşulların anlaşılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kış aylarından itibaren Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan ve sıcaklığın artmasıyla daha geniş alanlara yayılarak çevre problemi haline gelen müsilaj oluşumunun, kamuoyunun yanı sıra bilimsel çevrelerin de dikkatini çektiği belirtildi.

Bulunduğu konum itibarıyla sanayiden tarıma, bilişimden havacılık sektörlerine kadar birçok alanda çözüm ortağı olmayı hedefleyen GTÜ'nün, müsilaj sorununa karşı kolları sıvadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GTÜ Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ekibinden Prof. Dr. Salim Öncel, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çelen, Araş. Gör. Halil Oruç ve Proje Asistanı Sinem Vural'ın katıldığı 1 Haziran'daki çalışmada Pendik-Büyük Ada hattı üzerinde çeşitli noktalardan su sütunu boyunca (yüzey, 5-15-20 metre) deniz suyu, sediment ve müsilaj örnekleri toplandı. Bu noktalarda su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, iletkenlik ve redoks ölçümleri yapıldı. İleri düzey analizler için alınan numunelerde plankton türleri, besi elementleri ve ağır metal tayinleri yapılarak, müsilaj oluşumuna sebep olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik çevresel koşulların anlaşılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor."