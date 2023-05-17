Geç gelen adalet: 10 yıllık lüks otelin ruhsatı iptal edildi

Samsun’da İlkadım ilçe sahilinde 2010 yılında dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İtfaiye Daire Başkanlığı yapılacağını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na müracaat etti ve kıyı kenar çizgisini değiştirdi. Bir süre sonra deniz doldurularak oluşturulan arazi özel bir şirkete 49 yıllığına kiraya verildi.

Şirket araziye, 29 katlı ve 130 metre yüksekliğinde, yaklaşık 60 milyon dolara mal olan otel inşa etti. Otel inşaatı devam ederken Mimarlar Odası Samsun Şubesi kıyı kenar çizgisinin ihlal edildiğini ileri sürerek konuyu yargıya taşıdı. Kentte tartışmalara neden olan otel, yaklaşık 8 yıl önce faaliyete geçti.

MAHKEME 10 YIL SONRA RUHSATI İPTAL ETTİ

10 yıl önce Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Samsun 2. İdare Mahkemesi, otel ile ilgili belediye meclisinde kabul edilen imar planlarını iptal etti, mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Ancak otel yönetimini yerel mahkemenin iptal kararını Danıştay’a taşıdı. Danıştay, iptal kararını bozarak dosyayı 2. İdare Mahkemesi’ne geri gönderdi. Mahkeme de otel ile ilgili alınan imar planını ve yapı ruhsatını iptal etti.

Mahkeme kıyı alanına yapılan binayı şehircilik ilkelerine aykırı buldu. Mahkeme kararında, “Dava konusu taşınmazın bulunduğu alandaki turizm tesis alanı sınırının kuzeyindeki bölümünün kıyıda yer aldığı, turizm tesis alanlarının kıyıda imar planı kararı ile yapılabilecek tesisler sınıfında olmadığı, kıyının özel mülkiyete konu olmayacağı ve davaya konu parselin kıyıda kalan bölümünün davaya konu plan değişikliğinde imar uygulamasına konu edilmeyecek alan olarak belirlendiği, söz konusu taşınmazın uygulama imar planı lejantında; imar uygulamasına dahil edilmeyecek alan olarak tanımlanmasının ve turizm tesis alanı olarak planlanmasının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde ve bu işlem esas alınmak suretiyle dava konusu taşınmaz hakkında düzenlenen yapı ruhsatında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” dedi. Bu nedenlere bağlı olarak ‘planın ve plana dayalı ruhsatın iptaline’ karar verildi.

“HUKUKUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır hayata geçirdiği pek çok projeyi, hukuk kurallarına ve şehir planlamasına uygun yapmadığını söyleyerek, “Hukuka duyarlılıkta ve uyarlılıkta aksi yönde davranmaya ısrar eden Samsun Büyükşehir yönetimi ve meclisini bir kez daha hukuk normlarına göre karar üretmeye ve uygulama yapmaya, açık ve net olan ve iptal içeren yargı kararını aşmak adına yeni bir hukuksuz plan kararı üretmemeye, hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.