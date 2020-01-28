Geç gelen yağmur İstanbul’un şemsiyecilerini vurdu

Güneşli bir günün ardından yağmur yağdıktan beş dakika sonra ortaya çıkan şemsiyeciler, bu hızlı örgütlenmeleri ile vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Metro çıkışlarında, köprü altlarında, işlek caddelerde bir anda beliren şemsiyeciler, Eminönü ve Tahtakale esnafından aldıkları şemsiyeleri satın alıp stoklarında bekletiyor ve gökte bulut gördükleri anda çıkartıyor.

Bu yüzden de gözleri sürekli hava durumunda bekleyen şemsiyecilerin çoğu, Eminönü civarında hamallık ya da tezgahtarlık yapıyor. Yağmurun yağmasını dört gözle bekleyen şemsiyeciler, bu yıl yağmur az yağdığı için stoklarının ellerinde kaldığını söylüyor. Şemsiyeciler, şubat ve mart aylarından umutlu.

ŞEFFAF ŞEMSİYELER DE KURA YENİLDİ

Geçtiğimiz yıla kadar 5-10 TL’den satılan şemsiyeler de enflasyona yenik düştü ve artık 20 TL’den satılıyor. Marketlerde ya da mağazalarda şemsiye fiyatları ise, ortalama 30 TL’den başlıyor 80 liraya kadar yükselebiliyor.

ŞEMSİYELER ÇİN MALI

Tahtakale’de yaklaşık 10 yıldır toptan şemsiye satışı yapan Ali Sönük, şemsiyeleri Çin’den ithal ettiğini belirterek, “Eskiden bize ucuza geliyordu artık piyasası yükseldi. 20 liradan satıyoruz böyle giderse fiyatlarını 25 liraya yükseltmeyi planlıyoruz. Hava durumunda yağmur gördüğümde çırağa 50 şemsiye veriyorum tamamını satmadan gelme diyorum” ifadelerini kullandı.

DAYANIKSIZ OLSA DA VATANDAŞIN İLK TERCİHİ

Çin malı şemsiyelerin dayanıksız olsa da vatandaşların ucuz olduğu için ilk tercihi olduğunu anlatan Sönük, “Rüzgarlı havalarda kırılabiliyorlar ama vatandaşlar bunun bilincinde insanlar uzun ömürlü olsun diye değil günü kurtarsın diye satın alıyor” dedi.

TOPTAN FİYATI 9,50 TL

Tahtakale ve Eminönü’nde toptan şemsiyecilerde fiyatlar ortalama 9,50 TL’den başlıyor 15 TL’ye kadar yükseliyor. Toptancılar, son dönemlerde promosyon ürünlere de yoğun talep olduğunu ve şirketlerin kendi reklamları için bu yöntemi sıklıkla tercih ettiğini söylüyor. Toptancıların çoğu ürün fiyatlarını kendi resmi sitelerinden duyuruyor, sosyal medya hesaplarından da tanıtım yapmayı ihmal etmiyor. Son yıllarda reklama ağırlık verdiğini anlatan toptancılar, “Çağa ayak uydurduk” diyor.

‘ZABITA İLE KÖŞE KAPMACA OYNUYORUZ’

Konu ile ilgili ulaştığımız toptan gözlük ve hediyelik eşya gibi ürünler satan Eminönü esnafı Erkut Kaya, 40 yıla yakındır toptancılık yaptığını belirterek, “Biz babadan oğula toptancılık yapıyoruz, son 10 yıldır şemsiye satmaya başladık. Eskiden 5 liraya satardık artık 20 liraya kadar satmaya başladık. Depomuzda yazın bile şemsiye saklarız çünkü yağmurun ne zaman yağacağı belli olmuyor” diyor.

‘SÜLALECE MEYDANLARI PARSELLEMİŞLER’

Şemsiye satarken zabıtalar ile köşe kapmaca oynadıklarını anlatan Kaya, “Şemsiye satan diğer esnaf arkadaşlar ile en büyük sorunumuz zabıtalar. Dükkanımızda kapının önünde satınca sorun çıkartmıyorlar ancak Eminönü Meydanı’na indiğimizde köşe kapmaca oynuyoruz. Biz de yakalanmamak için, önce Galata Köprüsü’ne oradan Şişhane’ye en son da Taksim Metro çıkışına kadar çıkıyoruz ve o zamana kadar elimizdeki mallar bitiyor. Tabi, bazı yerlerde özellikle meydanlarda kümelenmiş çete gibi adamlar var onlar satışımıza izin vermiyor. Sülalece meydanları parsellemişler kendi dileniyor, oğluna mendil sattırıyor, diğer çocuğuna şemsiye sattırıyor onlardan da şikayetçiyiz” dedi.

PROMOSYON ŞEMSİYELERE HER DÖNEM TALEP VAR

Promosyon tipi bahçe şemsiyesi üreten bir firmada çalışan Ozan Öztürk, yağmur yağışının işlerini etkilemediğini belirterek, “Bu büyük şemsiyelere özellikle şirketler yoğun ilgi gösteriyor ve hem yaz hem kış kullanıldığı için her dönem talep oluyor” şeklinde konuştu.

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