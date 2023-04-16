Geç istifa edenin adaylığına itiraz: Düşürülsün

Kayseri İl Seçim Kurulu’na verilen itiraz dilekçesinde, AKP İl Başkanı olan Şaban Çopuroğlu’nun, YSK’nın açıkladığı takvime göre 16 Mart tarihine kadar görevinden istifa etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Çopuroğlu’nun, 9 Nisan’da YSK’ya listelerin verildiği gün içinde dahi görevine devam ettiği hatırlatılan dilekçede “Şaban Çopuroğlu isimli aday, AKP Kayseri İl Başkanı olarak görev yapmakta iken YSK’nın kararı gereğince 16 Mart 2023 tarihine kadar istifa istemini Kayseri Valiliği Dernekler Masası Müdürlüğüne veya Yüksek Seçim Kurulu’na vermemiştir” denildi.

“SONUCU MERAKLA BEKLİYORUZ”

İl Seçim Kurulu’na verilen dilekçede, “2839 sayılı milletvekili seçim kanununun 18. ve 19. maddesine ve YSK tarafından alınan 10 Mart 2023 tarihli karara uygun olarak il başkanlığı görevinden 16 Mart tarihine kadar istifa etmeyerek 09 Nisan tarihine kadar il başkanlığı görevine devam eden Şaban Çopuroğlu isimli adayın mevcut adaylığı açık ve net olarak kanunlara aykırı olup milletvekili adaylığı düşürülmelidir” denildi.

İl seçim kurulu itiraz reddettiği takdirde, konu YSK’ya iletilecek. YSK, itirazlar ilgili kararını 18 Nisan Salı günü verecek ve kesin liste 19 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanacak. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, Çopuroğlu hakkındaki itirazla ilgili “İl Başkanı iken yasal süre zarfında istifa etmeden aday olan Kayseri AKP adayı Şaban Çopuroğlu’nun adaylığına itiraz edilmiş. Sonucu merakla bekliyoruz” açıklaması yaptı.