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30 Nisan 2023
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Gece kulübünde yer tartışması kanlı bitti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, Şişli Esentepe mahallesinde bulunan bir gece kulübünde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için gece kulübüne gelen iki taraf arasında yer tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarına sarılan taraflar, birbirine ateş etti.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Olayda 3 kişi yaralanırken, müşteriler büyük korku yaşadı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, yaşanan kargaşa nedeniyle müşterilerin masaların altına saklandığı görülüyor. Daha sonra yaralılar gece kulübünden çıkarılıyor. (DHA)

Alaturka Online
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