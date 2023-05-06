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6 Mayıs 2023
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Gece kulübünde yumruk yedi, dışarıda otomobille öldürdü

Alaturka Online
Alaturka Online
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Beşiktaş’ta gece kulübü çıkışında 2 grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken yumruk yediği iddia edilen Ö.Ş., otomobiline binerek tartıştığı kişilere çarptı.

Dehşet anlarının kameraya yansıdığı olayda Ö.Ş.’nin çarptığı Ali Sedat Özkon kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, 3 Mayıs Çarşamba gece saat 03.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.Ş. (23), gece kulübünde eğlenip alkol aldıktan sonra dışarıya çıktı. O sırada mekan dışında tartışan bir grubu görüp ayırmaya çalışan Ö.Ş., yumruk yedi.

Duruma sinirlenerek 06 BFU 384 plakalı otomobiline binen Ö.Ş., yumruk yediği kişilerin üzerine aracını sürüp ve çarptı. Ali Sedat Özkon ve R.Ö. (31) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Sedat Özkon’un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hafif yaralanan sürücü Ö.Ş.’de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.Ş., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklandı.

Ö.Ş.’nin gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesinde “Gece kulübünde alkol alarak eğlendiklerini, mekan çıkışı kavga eden bir gruba denk geldiklerini ve kavga edenlerden birinin kendisine yumruk attığını ve küfür ettiğini belirterek daha sonra araca bindiğini ve birilerine çarptığını hatırlamadığını” ifade ettiği öğrenildi.

Öte yandan yaralanan R.Ö.’nün daha önce “görevi yaptırmamak için direnme” ve “oto hırsızlığı” suçlarından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. (DHA)

Alaturka Online
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