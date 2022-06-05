Gece yarısı çiftçinin ürününü hasat edip çaldılar

Denizli’de hırsızlar tarladaki ekili mahsule dadandı. Gece yarısı ürünleri hasat eden hırsızlar üreticiyi zor durumda bıraktı. Çiftçi tarlasında nöbet tutmaya başladı.

Selami AYDIN

Denizli‘nin Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey, Eymir, Korucuk ve Uzunpınar köylerindeki ekili tarım alanlarına hırsızlar dadandı. Gece yarısı tarlalara gelerek mahsulün bir kısmını hasat edip ortadan kaybolan hırsızlar 4 köyü de alarma geçirdi. Sabah tarlasına giden pek çok çiftçi ürünlerinin bir kısmının hasat edildiğini görünce şoke oldu. Hırsızların çoğunlukla kekik tarlalarındaki ürünleri çaldıkları ortaya çıktı.

NÖBET TUTMAYA BAŞLADILAR



Son birkaç gündür devam eden hırsızlık olayları nedeniyle jandarma bölgede alarma geçti. Bazı üreticiler mahsullerini korumak için gece nöbeti tutmaya başladı. Bazı üreticiler ise ürünleri çalınmasın diye erkenden hasat etmeye çalıştı. Haytabey Köyü üreticilerinden Muhammet Aksoy; “Benim de dahil tüm köylünün kekikleri her gece çalınıyor. Biz de civar köylerdeki vatandaşlarla birlikte gece tarla nöbeti tutmaya başladık” diye konuştu.

‘BİZİM GEÇİM KAYNAĞIMIZ’



Eymir Köyü üreticilerden Bayram Yıldız, sabah tarlaya gittiklerinde kekiklerinin çalındığını gördüklerini belirterek, “Hemen muhtarla görüştük. Yakın köylerde de aynı şeyin olduğunu öğrendik. Bizim geçim kaynağımız kekik. Artık hırsızlar tarladaki mahsule el atmış. Acil önlem alınmasını istiyoruz. Geceleri nöbet tutmaya başladık” ifadelerini kullandı.

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