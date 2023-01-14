Gece yoktu, sabah uyanan mahalleli şaşkına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinin turistik mahallesi Bitez’de önceki gece yarısı bir elektrik direğine konulan baz istasyonunu sabah gören mahalle sakinleri sert tepki gösterdi. Baz istasyonunun elektrik direğine monte edildiğini belirten site yöneticisi Ergün Özbaşar “Gece yarısı hiç haberimiz olmadan evlerin dibine ve uygun olmayan bir elektrik direğine kurulan baz istasyonunun görünce şok olduk. Kaldırılması için yasal haklarımızı kullanacağız, bu da baz kondu” diye konuştu.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’nde 4 sitenin bulunduğu Yamaçlı Caddesi’nde bir direğe gece yarısı baz istasyonu kurulması mahalle halkını isyan ettirdi.

Gece yarısı sokaklara çıkarak baz istasyonunun kurulmasını önlemek istemelerine rağmen başarılı olamadıklarını belirten Burak Sitesi yöneticisi Ergün Özbaşar ve mahalle halkı baz istasyonunun bulunduğu yerde toplanarak tepki gösterdi.

BU DA BAZ KONDU

Özbaşar yaptığı açıklamada “Cumartesi gecesi birden sitemizin duvarı dibinde bir hareketlilik gördük. İşçiler bir elektrik direğine baz istasyonu kuruyorlardı. Mahalle halkı uyandığında evlerinin dibinde baz istasyonunun görünce şaşkına döndü.Şok olduk, çünkü bir elektrik direğine baz istasyonu kurulduğunu ilk kez gördük. Çünkü bu baz istasyonunda elektrik var ve yere çok yakın. Hem insanlar hem hayvanlar için tehlikeli. Hayati tehlike oluşturduğunu ve sağılımızın tehlikede olduğunu söylememize rağmen baz istasyonunu kurdular. Bu işlemi özellikle mesai dışı ve resmi dairelerin kapalı olduğu bir saatte yaptılarki müdahale edemeyelim, kurulmasını önleyemeyelim” dedi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Özbaşar açıklamasının sonunda, “Bölgede açık alanlar ve daha yüksek tepelerde boş araziler var, baz istasyonunun kurulması için. Mahalle halkından topladığımız dilekçelerle önce tüm resmi makamlara ardından sonuç alamaz isek evlerimizin dibindeki baz istasyonunun kaydırılması için hukuk yoluna gideceğiz. Bu yönde hukukçularla görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.