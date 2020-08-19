Geçen sene kapışılan kavanoz kapakları bu sene müşteri bekliyor

Halil ATAŞ Uğur ENÇ Müslüm EVCİ Evren DEMİRDAŞ

Sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla kışlık erzak hazırlıkları başladı. Geçen yıl yaşanan kavanoz kapağı sıkıntısının ardından stok yaparak tedbir alan esnaf, bu dönemi sorunsuz atlatmayı planlıyor. Piyasanın durgun olduğunu birkaç hafta içinde hareketleneceğini kaydeden esnaflar, “Tedbirlerimizi aldık buyurun gelin” diyor. İşte Konya, Kocaeli,Bursa ve Elazığ’dan kavanoz kapağı izlenimleri…

BURSA ESNAFI: GEÇEN YILIN KORKUSUYLA TEDBİRİMİZİ ALDIK

Geçen yıl vatandaşlar kışlık salça ve reçel yapımını artırınca piyasada kavanoz kapağı kalmamıştı. Üreticide 30-35 kuruş olan kavanoz kapaklarının perakendede tanesi 2 liraya kadar çıkmıştı. Bursalı esnaf İsa Demirci, “2019 yılında yükselen meyve sebze fiyatları nedeniyle ev hanımları kışlık konserve yapımına yönelmişti. Bu da piyasa da kavanoz kapağı sıkıntısına yol açmıştı. 75 kuruşa aldığımız kavanoz kapağını 1-1,5 TL’den sattık. Üstelik fabrikalar şart koşarak, mesela 500 şişe kavanoz alırsan 500 kapak veririm diyerek kapak sattı. Biz de kavanoz kapaklarını stokladık. 50 kuruşa aldığımız kapağı 75 kuruşa satıyoruz. Geçen yılki gibi konserve yapımında yine patlama olur, fabrikalar pandemi nedeniyle üretim yapmaz ya da bant değiştirip farklı bir ürüne geçerse işte o zaman bu iş yine patlar. Kısacası esnaf geçen yılın korkusu ile bu yıl kavanoz kapağında tedbirini almış durumda” dedi.

KOCAELİ ESNAFI: BU SENE KAPAK SIKINTISI YOK



Kocaelinde esnaflık yapan Şakir Çeltik, Sözcü’ye şöyle konuştu.

“Geçtiğimiz yıl ekstrem bir durum yaşandı. Bir önceki dönemde sebze fiyatları fahiş zamlanınca vatandaş yazın konserveye yöneldi. Talep çok yoğundu. Haliyle üretim bu talebe yetişemedi. Bu sene piyasada kapak sıkıntısı yok ancak fiyatlar yüksek. Bize kapağın geliş fiyatı 47 kuruş. Biz şubat ayında konserve kapağı satın alarak depolamıştık. Bu sebeple uygun fiyata satabiliyoruz. Bu yıl herhangi bir kapak sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum.”

KONYA ESNAFI: TALEP ARTARSA SIKINTI YAŞANABİLİR



Konya’da esnaflık yapan Yahya Kurt, “Bugünlerde turşu, salça ve sos yapımı başladı. Bundan dolayı şu an konserve kapaklarına ciddi bir talep var. Şu an kapakların tanesi 50 kuruştan satılıyor. Ama 1 hafta sonra kapak bulup bulamayacağımız net değil. Geçen sene ihracat yapan firmalar kapak aldıklarından dolayı piyasada ciddi bir kapak sıkıntısı yaşadık ve fiyatlar 1 lirayı aşmıştı. Yine konserve ihracatında talep artarsa aynı sıkıntının bu yılda yaşanması kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ ESNAFI: İTHAL MALLAR DA GELDİ



Elazığ’da esnaflık yapan Hüseyin Tavuş, “Şuan kavonoz kapağı sıkıntısı çekilmiyor satışların açılmasına daha var ama vatandaşlar kışlık yiyecekler için kavonoz kapağı almaya başladı. Şuanda büyük bir sıkıntı görülmüyor. Piyasaya ithal mallar da geldi bu yıl çok fazla bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Kavanoz kamalarının parakende fiyatı 60 kuruş. Vatandaşın alım gücünü zorlayacak bir fiyata çıkmaz bu saatten sonra” şeklinde konuştu.