Geçen yıl selde yıkılan camiyi, aynı yere yaptılar yine yıkıldı

Kastamonu’da geçen yıl yaşanan felakette sel sularının yıktığı cami, aynı yere yapıldı. Cami, önceki gün meydana gelen selde yine sulara teslim oldu.

İsmail AKDUMAN

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos tarihinde meydana gelen selde, dereler taşmış birçok ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. İlçenin Çaykırı Köyünde bulunan cami de selde zarar görmüştü.

CAMİ AYNI YERE YAPILDI

Sel sularına kapılan tarihi cami Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yeniden aynı yere yapıldı.

Vali Avni Demir tarafından inşaat çalışmaları yakından takip edilen cami 27 Haziran’da meydana gelen selde bu kez tamamen yıkıldı. 320 gün sonra yıkılan caminin sel sularına kapılma anı ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

“TAŞAN DERELER AYNI, ÇÖKEN YOLLAR AYNI”

Bölgede yaşanan sel felaketini TBMM‘de gündeme getiren CHP Milletvekili Hasan Baltacı, selin vermiş olduğu maddi zararın geçen sene ile aynı olduğunu söyledi.

Yağış miktarı geçen sene metrekareye 450 kilogram olduğunu bu yıl ise 159 kilogram olarak açıklandığını belirten Baltacı, “Ama manzara aynı manzara. Sel aynı sel. Taşan dereler aynı dereler. Su basan binalar aynı binalar. Çöken yollar aynı yollar. Yine aynı yerlerde heyelan meydana geldi. Yeni aynı istinat duvarları yıkıldı. Yine aynı ilçelerin Kastamonu merkezle olan bağlantıları kesildi. Yine içme suyu hatları zarar gördü” dedi.

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