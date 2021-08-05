Geçen yılki F-22 kazasının olası nedeni belirlendi: Uçak yıkandıktan sonra düştü

ABD Hava Kuvvetleri’nden bir yetkilinin sözlerini alıntılayan Air Force Times gazetesi, 15 Mayıs 2020’de 43. Filoya bağlı 325. Avcı Kanadı’nda konuşlu Lockheed Martin F-22 Raptor savaş uçağının Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkışından kısa sonra geçirdiği kazanın olası nedenini bildirdi.

Yetkiliye göre kaza, ‘uçak yıkandıktan sonra teknik bakım hatası’ nedeniyle meydana geldi.

Tam olarak nasıl bir hatanın yapıldığı konusunda ayrıntı verilmedi. Sadece pilotun kalkış sırasında uçuş kontrol sisteminden uyarı geldiğini fark ettiği, fakat yine de aracı kaldırmaya karar verdiği biliniyor.

Kalkıştan kısa süre pilot, uçağı kontrol etmekte zorlandı ve acil durum ilan etti. Sistemi geri yükleme planının onaylanmasını bekleyen pilot, sonunda kendini fırlatmak zorunda kaldı. Hava üssü sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre pilot, kaza sırasında başarıyla uçaktan kendini fırlattı ve hafif yaralarla üs hastanesine sevk edildi.

Kazanın yol açtığı maddi hasarın 201 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor. Dokuz büyük F-22 kazasının neredeyse yarısı 325. Avcı Kanadı‘nda meydana geldi.

Lockheed Martin F-22 Raptor

F-22 Raptor, ABD’li Lockheed Martin firması tarafından geliştirilmiş bir beşinci nesil savaş uçağı olup, kullanıma alındığı 2005’ten bu yana sadece ABD Hava Kuvvetleri envanterinde bulundu ve başka bir ülkeye satılmadı. F-22 Raptor, F-35 Lightning II gibi radarda düşük görünürlük özelliğine sahip.