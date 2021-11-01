Geçici süre hammadde ve ÖTV vergileri kaldırılmalı

Pandeminin yaralarını yakaladığı büyüme trendi ile sarmaya başlayan beyaz eşya sektörü hammadde ve tadarik sorunu nedeniyle yaşanan sıkıntılar için vergi indirimi istiyor.

Sayime BAŞÇI

Pandemi sonrası değişen tedarik zinciri, artan hammadde ve lojistik maliyetleri sanayi üzerinde büyük bir baskı yaratırken, beyaz eşya sektörü de bu zorlukların aşılması için destek istiyor. Özellikle çip krizinden uzun vadeli anlaşmalar ile en az zararla çıkmayı başaran sektör oyuncuları, yükselen yassı çelik ve lojistik fiyatları nedeniyle zorlandığını açıklarken, ÖTV ve bu ürünler üzerindeki gümrük vergilerinde indirim talep etti.

“Baskın bir hammadde ve tedarik zinciri sıkıntısı ile karşı karşıyayız” diyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, hammadde ve dövizde yaşanan ‘inanılmaz’ artışların yarattığı zorluklara dikkat çekti. Dinçer “Pandemiyle bozulan tedarik zinciri ile karşı karşıyayız. Geçici sürede hammadde ve ÖTV vergilerinin kaldırılmasını istiyoruz. Enerji standartları yüksek ürünlere teşvik verilerek üretici ve tüketiciye de destek sağlanabilir” diye konuştu.

Sektördeki gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda konuşan Can Dinçer, Ocak-Eylül 2021 döneminde 6 ana üründe Türkiye’deki beyaz eşya satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 oranında arttığını açıkladı. Bu dönemde sektörde ihracat yüzde 28, üretim ise yüzde 26 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD’e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 yılının 9 aylık dönemine göre yüzde 23 oranında arttı.