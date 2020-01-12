Geçim sıkıntısı yüzünden aileler çocuk yapmıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, doğurganlık oranının düştüğünü söyledi. Tekin, “İktidar, Türkiye’nin kısırlaştırılmaya çalışıldığını iddia ediyor ama komplo teorisi kurmaya gerek yok. Neden belli. Bu iktidar döneminde yaşanan ekonomik ve sosyal bozulmalar yüzünden halkımız çocuk yapmaktan kaçıyor” dedi. Tekin yaptığı açıklamada, Türkiye’deki bebek ekonomisinin yıllık cirosunun 9 milyar lira olduğunu da belirterek, “Yeni doğan bebeklerin aylık bakım masrafları ortalama 600 lirayı buluyor. En büyük gider kalemi ise bebek bezi. Pırlantadan vergi almayan iktidar, bebek bezi ve mamasından yüzde 18 KDV alıyor. Bu oran yüzde 1’e düşürülmeli” dedi ve şunları söyledi: “Halk giderek yoksullaşıp, mutsuzlaşıyor. 2018’de en az 30 bin kişi yurttaşlıktan çıktı. 2002’de 2,17 olan doğurganlık hızı 17 yıl sonra 1.99’a geriledi. 2014’de 1 milyon 350 bin canlı bebek yaşama katıldı. 2018 yılında ise doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin oldu. Urfa 4.13 doğurganlık oranı ile seviyeyi üstte tutuyor. Urfa olmasa doğurganlık oranı nüfus yenilenme oranının da altında kalacak. En önemli sebep iktidarın toplumun tamamını karamsarlığa ve umutsuzluğa iten politikalarıdır. 17 yıldır her alanda kriz çıkaran iktidar yüzünden nüfus artışı da geriledi. İyi yönetilen, bolluk, bereket ve umudun olduğu bir ülkede nüfus artışı olur. Umutların yok edildiği bir ülkede ise geleceğe güvenle bakılmaz ve çocuk da yapılmaz.”

Yıllara göre canlı doğan bebek sayısı

2001 1 milyon 323 bin 341

2002 1 milyon 229 bin 555

2003 1 milyon 198 bin 927

2004 1 milyon 222 bin 484

2005 1 milyon 244 bin 041

2006 1 milyon 255 bin 432

2007 1 milyon 289 bin 992

2008 1 milyon 295 bin 511

2009 1 milyon 266 bin 751

2010 1 milyon 261 bin 169

2011 1 milyon 252 bin 812

2012 1 milyon 294 bin 605

2013 1 milyon 297 bin 505

2014 1 milyon 350 bin 353

2015 1 milyon 335 bin 564

2016 1 milyon 313 bin 615

2017 1 milyon 295 bin 784

2018 1 milyon 248 bin 847