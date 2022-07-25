“Geçim zorlaştı” diyenlerin oranı yüzde 73’e ulaştı

MetroPoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Nabzı Haziran 2022 Araştırması’na dair sonuçlar paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içerisinde geçim şartlarının iyileştiğini belirtenlerin oranı yüzde 10 iken kötüleştiğini düşünenler yüzde 73 seviyesinde. Katılımcılara “Son bir yıl içerisinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 9.9’u “İyileşti” yanıtı verirken yüzde 72.6’sı “Kötüleşti”, yüzde 17.2 “Değişmedi”, yüzde 0.3 “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtı verdi.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna göre göre dağılım yapıldığında ise AKP‘ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 40.8 oranında “kötüleşti” yanıtı verdi. MHP‘ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 58.1’i “kötüleşti” yanıtı verirken bu oran muhalefet partilerinde ise çok daha yüksek.