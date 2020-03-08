Geçinemeyen vatandaş borca sarıldı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada,

* Açlık sınırı 2 bin 257 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 353 lira. Vatandaş geçinebilmek için bankalara borçlanıyor, borcunu ödeyemeyenler de icralık oluyor.

* İktidarın ekonomik buhranın yükünü vatandaşın sırtından alacak önlemlere yönelmesi lazım. Borçlandırarak nereye kadar yönetebilecekler dedi. Toprak, şunları söyledi:

* Bankaların verdiği krediler 2 trilyon 730 milyar liraya yükseldi. Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise 152.2 milyar lira oldu.

* Vatandaşın bankalara ve finans şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 27 Aralık 2019-21 Şubat 2020 döneminde 26.3 milyar lira daha artarak 616.7 milyar liraya dayandı.

* Takibe alınan kredi ve kart borcu ise 491 milyon artarak 21.2 milyar lira oldu.