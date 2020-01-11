Geçinmeye çalışan gençler evlilik için ne düşünüyor?

Bursa’da yaşayan Ezgi Atav 23 yaşında ve yerel bir gazetede çalışıyor. Atav ücretlerin çok düşük olduğunu maddi destek görmeden ise evlenmenin çok zor olduğunu vurguluyor.



Genç gazeteci, “Şu an bekar bir bayan olarak çeyiz düzmek ve evliliğe adım atmak zaten ayrı bir masraf ve bunun için desteklemeler asla yeterli değil, kendi düzenine geçmek ve tüm sorumluluğu üzerine alacak olmak bu şartlar altında beni korkutuyor. İş bulmak zaten başlı başına büyük bir sorun, herkes tecrübe bekleyip kimse tecrübe kazanmamıza olanak sağlamıyor. Aile kurumunun öneminin gençler olarak farkındayız fakat arkanızda bir dağ yoksa yıkılmanız kaçınılmaz oluyor” dedi.

Halil ATAŞ

“EVLİLİĞE ÇOK SICAK BAKMIYORUM”



Antalya’da yaşayan 21 yaşındaki Ekin İlhan işsiz ve film yönetmeni olmak istiyor. İlhan aile kurmanın toplum tarafından dayatıldığı görüşünde. Bir insanın evlenmeden de başka bir insanla birlikte yaşayabileceğini ifade eden İlhan, “Bir insan evlenmeden de bir insanla hayatını yaşayabilir. Artık birçok genç böyle yaşıyor. Ben kendi ilkelerim doğrultusunda yaşamayı tercih ederim. Evlilik bir iş anlaşması yapar gibi oluşturulmuş bir kurum. O yüzden evliliğe çok sıcak bakmıyorum” diyor.

“BENİM DE İŞ KAYGILARIM VAR”

Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ozan Şükrü Kayapınar, birçok insan gibi mutlu bir aile, iyi bir kariyer, barış dolu bir dünya arzulayanlardan. Kayapınar geleceğe dair şöyle konuştu: Benim de umudun bu ülke için iyi bir şeyler yapabilmek. Ülkemizde son zamanlarda ki ekonominin geldiği durum işverenin işçi çıkartmasına sebep olurken, diğer yandan da üniversite mezunları başta olma üzere birçok gencin iş bulamamasına sebep oluyor. İşsizlik çok büyük bir boyutta ülkemizde.

İLGİLİ HABER İş bulma ümidi olmayanların sayısı artıyor

Evliliğin olgunluk isteyen bir kurum olduğunun altını çizen üniversite öğrencisi geçinme kaygısı taşıdığını belirtiyor. Kayapınar, “Evlenmek için evlenenler bugün boşanıyor. Bence evlilikten daha önemli olan şey insanların birbiri ile anlaşabilmeleri. Yeni kuşağa baktığımızda insanlar evliliği büyük bir yük olarak görmeye başlıyorlar. Evlenmek yerine anlaşabildiği bir insanla hayatını sürdürmek istiyorlar. Bu mümkün mü? Bence mümkün. İnsanlar anlaşabildiği sürece ilişkilerini illa evlilik üzerine kurmak zorunda değiller” diyor.

İsmail AKIN

“EVLİLİĞİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUM”

Samsunlu 27 yaşındaki Tunahan Ayvaz Çorum Hitit Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ve kısa süreli iş tecrübesi olmuş. Ayvaz şu an işsiz. İşsiz olduğu için de evliliği düşünmüyor ve şunları ekliyor: Evliliği şimdilik düşünmüyorum. Zira evlenmek için para gerekiyor. Güzel bir iş sahibi olmak ve kariyer yapmak istiyorum. Ondan sonra evlenebilirim.

İsmail AKDUMAN

‘KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURMAK İÇİN 30’LU YAŞLARI GEÇMİŞ OLURUM HERHALDE’



Ahmet Kut 21 yaşında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğrenci. O da işsizlik ve evlilik arasında ciddi bir bağ olduğunu tekrarlayarak, “Şimdilerde 20’li yaşlarda evliliğin olabileceğine inanmıyorum. Okulumuzda 1.5 TL olan yemek fiyatının 2 TL’ye çıkması halinde ne yapacağımızı düşünüyoruz. Biz bu günleri zor geçiriyoruz. İş güç sahibi olmadan evlilik hayali kuramıyoruz. Okul sonra iyi bir iş ile ekonomimi güçlendirmek kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek benim tek hedefim. Bunları yapabilmek için de 30’lu yaşları geçmiş olurum herhalde.”

Kemal ATLAN

‘AİLEMDE GÖRDÜĞÜM HAYAT STANDARTLARINI YAKALAMAK İSTİYORUM’

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olan 24 yaşındaki Rahman Aktaş şuan bekâr ve avukatlık stajı yapıyor. Aktaş ailesinde gördüğü hayat standartlarını yakalamak istediğini söylerken, “Bir düzen kurmadan evlilik düşüncesi çok mantıklı olmuyor. Sorumluluklarınız daha da artıyor. Gençlerin bir düzen kurmaları gerekiyor ki evliliği düşünebilsinler. Hem gelecek hem de maddi kaygılar şuan evlenmemize pek imkân tanımıyor. Tabi ki de işimi kurduktan sonra, askerliğimi yaptıktan sonra evliliğe sıcak bakıyoruz” diyor.

Mehmet ANDAÇ

‘PARA HARCAMAMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIYORUM’

27 yaşındaki Kahramanmaraşlı Alican Basan Muğla Marmaris’te kız kardeşi ile birlikte yaşıyor. Asıl mesleği aşçılık. Yazın iş bulursa çalışıyor, kış aylarında ise işsiz. Basan, “Yazın iş bulursak çalışıp kışın 6-7 ay ortalıkta boş geziyorum. Sağa sola başvuruyorum ama maalesef iş yok. Para harcamamak için evden dışarı çıkmıyor, internette gezinip duruyorum.

Yani geçim kaynağı olmadığı için sürekli saçma sapan şeylerle uğraşıyorum desek yeridir. Geçimimi aileden, sağdan soldan sağlıyorum. Alışveriş zaten yok. Erkek olduğum için kıyafeti iki pantolon, bir iki tişört ile hallediyorum. Ev kira. Kiramız 670 lira iken ev sahibimiz 1000 lira yaptı. Ne yapacağımı bilemiyorum. İnsanlar belki yarın güzel olur diyorlar ama bu artık bana göre mümkün değil” diyor.