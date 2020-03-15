Gel Dese Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gel Dese Aşk 2. son bölüm izle)

Gel Dese Aşk dizisinin 2. bölümü bu akşam yayınlandı. Ekranların yeni dizisi Gel Dese Aşk’ın son bölümünde; Partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar’ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur. Yasemin’e her şeyi açıklamak ister. Peki Gel Dese Aşk 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Gel Dese Aşk son bölüm izleme sayfası.

ATV’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk’ın 2. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıktı. Gel Dese Aşk dizisinin bu haftaki son bölümünde; Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin’e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Tartışma büyür ve arbedeye döner. İşte Gel Dese Aşk 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

GEL DESE AŞK 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gel Dese Aşk dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

GEL DESE AŞK 2. SON BÖLÜM İZLE

GEL DESE AŞK 2. BÖLÜM ÖZETİ

”Yasemin’le konuşmayı düşünüyorum!”

Partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar’ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur. Yasemin’e her şeyi açıklamak ister. Diğer yandan Mert planını tıkır tıkır işletirken, Barlas Bahar’ı partide görünce iyice paranoyaklaşır.

Ona göre kızın niyeti bellidir, herkesin içinde gayrı meşru çocuğu olduğunu ilan edecektir. Barlas, Bahar’ı sıkıştırır, tehdit eder. Sitare gördüğü manzarayı kocasının çapkınlık macerası olarak yorumlar. Herkesin birbirini gözetlediği parti gergin bir havayla son bulur.

Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin’e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Tartışma büyür ve arbedeye döner. Hiç ummadıkları bir anda Derin’e yakalanırlar. Derin gördükleri karşısında şaşkın bakarken Yasemin ve Murat durumu açıklama çabasına girer.

Özellikle Yasemin, Derin’in gördüklerini unutturmaya, evliliklerinin iyi gittiğini ispata çalışırken; Murat da Bahar’ı aklından çıkarmaya uğraşmaktadır. Yasemin her şeyden habersiz Bahar’ı işe alır. İyi niyetle yaptığı hareketin yıkımın başlangıcı olacağının farkında bile değildir. Evde artık sular durulmayacaktır. Fırtına çok yakınlarındadır.