Gelecek 3 aydan da umutlar kesildi

Salgında üçüncü dalganın etkilerini hafifletmek için ramazan döneminde uygulanacak yeni kısıtlamalar açıklanırken, perakende sektörü gelecek 3 aydan da ümidini kesti. Sektör oyuncularının 3’te 2’sine denk gelen yüzde 63’lük kesim geçen 3 aylık dönemde işlerinde kötüleşme yaşadıklarını açıklarken, sadece 10 perakendeciden 2’si 2020 yılı ile benzer bir seviyeye ulaşabildiklerini açıkladı. Sektör eriyen cirolar ve salgının belirsizliği ise geleceğe dair satış beklentilerini de düşürmüş durumda.

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Perakendecilerin yüzde 41.2’si işlerinde kötüleşme beklediğini açıklarken, gelecek 3 ayda işlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 30.1 oldu. Bu durum pandeminin Türkiye’yi etkisi altına aldığı ilk dönem olan Mart 2020’den durgun bir sürece işaret ediyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Perakende Güven Endeksi’ne (TEPE) göre perakende güveni 2021’in başından bu ana geriliyor. TEPE, Mart 2021’de bir önceki aya göre bir puanlık azalış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0.4 puan artışla -18.4 puan değerini aldı.

9 AYIN EN DİBİNDE

Geçen yıl ilk normalleşme dalgasının etkisi ile Haziran-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 16 puan iyileşme kaydeden perakende güveninde, salgının seyrinin de etkisi ile 2021 yılbaşından itibaren gözlenen gerileme eğilimi Mart 2021’de de devam etti. Mart ayında bu değer, geçen yılın Haziran ayından sonraki en düşük düzeyi oluşturdu.

Mart 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 15.5’i geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 63.6 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 20.9 oldu.

Ankete göre, sektör oyuncularının yüzde 28.7’si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklediğini açıkladı. 2020’ye kıyasla ise, geçen 3 ayda işlerin durumu kötüleşirken gelecek 3 ayda tedarikçilerden sipariş beklentisi de geriledi.