Gelecek çok farklı olacak, kendi rızamızla boyun eğeceğiz





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Korona virüsü tüm hayatımızı alt üst etti. Daha da edecek. Yakın gelecekte bir çok ülkede mutlaka yönetimler değişecek. Bu virüs ülke yönetimlerindeki niteliğin, kalitenin önemini ortaya çıkardı. Bugün aralarında Türkiye'nin de olduğu bir çok ülkede sayısal üstünlüğü sağlayanların iktidarı hüküm sürüyor. ama bu iktidarlar niteliksiz. böyle olunca da normal zamanlarda işleri hallediyor gibi görünen yöneticiler bir kriz anında ne yapacaklarını bilemiyor. İnsanlar artık bu gerçeği görecekler ve niteliksizlerin sayısal üstünlüğe dayanarak hak etmedikleri makamlarda oturmalarına izin vermeyecekler. tabii bu gönüllü olarak daha nitelikli ama baskıcı iktidarların oluymasına neden olacaktır. Sonuçta yeni dünyada insanların çok büyük bir bölümü belki eşit hale gelecektir. güvenliğini, sağlamış, sağlığı yerinde ve karnı doyan insanların kendileri gibi milyonlarca insanın aynı biçimde yaşadığını görmesi halinde gönüllü olarak baskıcı hatta faşist yönetimleri desteklemesi çok zor olmayacaktır.