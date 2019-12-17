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‘Gelecek için umudum var’ – Hayatın Rengi (15 Aralık 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=84LrthhcOkE

Tuluhun Tekelioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Hayatın Rengi'nin bu haftaki konukları; Sahnede 60. yılını kutlayan, tiyatronun ve mizahın büyük ismi Müjdat Gezen, 2019 vergi rekortmenleri listesinde ilk 10'a giren, Newyork ve Galler Barosu’na kayıtlı ulusal ve uluslararası pek çok davanın ünlü avukatı Gönenç Gürkaynak, Radyodan kitap okuma seferberliği başlatan yeni kuşak radyocu Mert Erdoğan oldu. Tele1'e destek olmak için:
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Tuluhun Tekelioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Hayatın Rengi'nin bu haftaki konukları; Sahnede 60. yılını kutlayan, tiyatronun ve mizahın büyük ismi Müjdat Gezen, 2019 vergi rekortmenleri listesinde ilk 10'a giren, Newyork ve Galler Barosu’na kayıtlı ulusal ve uluslararası pek çok davanın ünlü avukatı Gönenç Gürkaynak, Radyodan kitap okuma seferberliği başlatan yeni kuşak radyocu Mert Erdoğan oldu. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
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