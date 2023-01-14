Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan hakkında dava açıldı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan hakkında Merkez Bankası kararlarını eleştirdiği açıklamalar gerekçe gösterilerek kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

Merkez Bankası, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan hakkında 1 Ağustos 2022 tarihinde, yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunmuştu.

“ŞİKAYET SİYASİ NİTELİK TAŞIYOR” DEMİŞTİ

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade veren Özcan, Adliye önünde şunları söylemişti:

* “Söz konusu şikâyet, tamamen siyasi bir nitelik taşımaktadır. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve yöneticilerine yönelik haklı eleştirilerimin kamuoyunda ses getirmesi karşısında, bu eleştirilerimi sindirme ve bastırma amacı taşımaktadır.

* Şahap Kavcıoğlu’nun bu tutumu, yasaların kendisine yüklediği görevi tam bir tarafsızlık içinde yerine getirmesi beklenen bir kamu görevlisinden ziyade, kendisinin geçmişte yürüttüğü siyasetçi kimliğine uygun görülmektedir.

* Şahap Kavcıoğlu yönettiği bu güzide kurumu, bulunduğu makamı ve kamu gücünü arkasına alarak, rakip gördüğü bir siyasetçi ile hesaplaşmaya ve muhalefeti sindirmeye çalışmaktadır.”

Savcılık, Özcan’ın kamu görevlisine, görevi nedeniyle alenen hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ÖZCAN’DAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NA ÇAĞRI

Özcan, kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

* “Şahap Kavcıoğlu’nun güzide kurumumun arkasına saklanarak yaptığı ‘TCMB itibarını sarsma’ şikayeti, savcılık makamınca kuruma hakaret kapsamında değerlendirilmedi ve takipsizlik kararı verildi. Dava ‘Kamu görevlisine hakaret’ kapsamında görülecek.

* TCMB Başkanı’na çağrımdır; Bundan sonra siyasi hesaplarını devletin değil, kendi bütçesinden karşılasın. Yüce Türk yargısının 16 Mart 2023’de görülecek davada da en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum.”