Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da ilçe teşkilatlarının açılışına katıldı:

KONYA (AA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "DEVA Partisi ile birleşmek için görüşmeler yaptıkları" iddialarına ilişkin, "Biz her zaman tüm partilerle görüşüyoruz. Böyle bir haberin, böyle bir sürecin aslı yoktur. Şimdi de tüm partilerle görüşmeye hazırız. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Davutoğlu, Konya'da partisinin Emirgazi, Ereğli ve Halkapınar ilçe teşkilatlarının açılışını yaptı.

Ereğli'de partisinin ilçe teşkilat binası önünde, otobüs üzerinden partililerine seslenen Davutoğlu, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Kanal İstanbul Projesi yerine, Konya Ovası'na Kızılırmak'tan kanallarla su getirilmesi teklifinde bulunan Davutoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar onlar gidecek, biz geleceğiz, gelecek biziz. Bizimle beraber liyakat, şeffaflık, dürüstlük gelecek, akraba kayırmacılığı gidecek." dedi.

İlçede esnafı da ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, eşiyle mahalle pazarından alışveriş yaptı.

Davutoğlu, bir gazetecinin, "DEVA Partisi ile birleşmek için görüşmeler yaptıkları" iddialarını hatırlatması üzerine, "İlginç bir şeklide bizim kongre haberlerimizi vermeyenler, haberi yansıtmayanlar, masa başında oturup haber üretiyorlar. Biz her zaman tüm partilerle görüşüyoruz. Böyle bir haberin, böyle bir sürecin aslı yoktur. Şimdi de tüm partilerle görüşmeye hazırız. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, Ereğli'de Kaymakamlık ve şehit aileleri derneğini de ziyaret etti.