Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den ittifak görüşmesi… “Herkese bu teminatı veriyoruz!” Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Uysal ve Davutoğlu, açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişle ilgili gelişmelerin herkes tarafından takip edildiğini belirterek, bir terör sızması yaşanmışsa teftişin yaygınlaştırılması ve böyle bir sızmada ihmali olan herkesin teftişin muhatabı kılınması gerektiğini ifade etti. Herkesin koruması gereken şeyin hukukun, adaletin üstünlüğü ve milletin refahı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Son dönemde dolardaki kur oynamaları, kurdaki oynaklığın yol açtığı servet aktarımı konusu da ciddi bir araştırmaya mesnet olmalı. Bunun da bir teftiş konusu edilmesi lazım. Kimler doların yükselişinde dolar alıp, doların düştüğünde manipülatif işlemlere girmişse bunlar göz önüne alınmalı.” diye konuştu. #ahmetdavutoğlu #gültekinuysal #gelecekpartisi #demokratparti #ekremimamoğlu #ibb #ittifak BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join