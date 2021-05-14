Gelecek Partisi’nden ‘Aşılıyım, keyfini çıkarın’ tepkisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sezonu öncesi hazırlanan ve İngilizce “Aşılıyım, keyfini çıkarın” yazılı maskenin kullanıldığı videoya bir tepki de Gelecek Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı’ndan geldi.

“3. DÜNYA ÜLKELERİNDE BİLE KARŞILAŞILACAK BİR DURUM DEĞİLDİR”

Gelecek Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı’nın açıklamasında, “Pandemi yönetimini beceremeyen bir ülke olarak turizm çalışanlarının yüzlerini kapatacakları maskelerde ‘Siz Keyfinize Bakın Biz Aşılıyız’ yazılması 3. dünya ülkelerinde bile karşılaşılacak bir durum değildir. Turizm çalışanlarımız sektörün yükünü çekmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlanmasında başrol oynamaktadırlar. Turizm çalışanlarına bu şekilde muameleyi reva gören bakanlığı kınıyoruz” denildi.

Gelecek Partisi’nin açıklamasında henüz Türkiye genelinde daha nüfusunun yarısının bile aşılanmamış olmasına da dikkat çekilerek şöyle denildi:

* Bacasız sanayimiz turizmin Türkiye ekonomisi açısından önemini biliyoruz fakat 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata çevirip ülkemizde bulunan vatandaşlarımızın en azından yarısının aşılanması gerekirken bu yönde hiçbir adım atılmamış bu tür küçük düşürücü reklam kampanyaları ile cari açığımızın en önemli kaynağı turizmden gelir edilmesini kabul etmiyoruz. Turizm çalışanları için planlanan bu uygulamadan ivedilikle vazgeçilmesini talep ediyoruz.

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