Gelecek Partisi’nden ‘Ekonomi Paketi’ yorumu: “Suya sabuna dokunmayan istikrar kalkanı”

Corona virüsüne (Kovid-19) karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik ekonomik yardım paketine, Gelecek Partisi tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ekonomi paketi, hükümetin Covid-19 salgınına ilişkin oluşması muhtemel iktisadi riskleri yeterli ve doğru bir biçimde okuyamadığına işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘ELEKTRİK, DOĞAZGAZ VE SU KESİLMEMELİDİR’

“100 Milyar TL olarak açıklanan paketin, çalışanlara ve iş dünyasına doğrudan nakdi katkısının dörtte birden az olduğu görülmektedir” ifadesinin yer aldığı açıklamada şunlar söylendi:

* AB ülkelerinde milli gelirin %10’unun üzerinde teşvik ve yardımlar açıklanmışken, Türkiye’de büyük bölümü vergi ertelemesi ve dolaylı desteklerden oluşan paketin milli gelire oranı sadece %2 düzeyindedir.

* Pakette işini yaşanmakta olan süreç nedeniyle süresiz olarak kaybedecek çalışanlarımızın sorunlarını hafifleten, İşsizlik Fonundan gerçekleştirilen ödeme şartlarını esneten ve/veya ödeme sürelerini arttıran uygulamalar yer almamıştır.

* Tüm dünyada derin endişelerin hâkim olduğu bu süreçte işveren kira yardımının gündeme getirilmemesi, sorunların anlaşılamadığının en açık göstergesidir.

* 3 ay boyunca; tüm meskenlerde ve işletmelerde (tarım ve sanayi dahil) hali hazırda ödenmemiş borç dahi olsa elektrik, doğalgaz ve su kesilmemelidir.

* Tüm ödemeler 6 ay ertelenmeli ve 6. ayın sonunda da makul taksitlendirme yapılmalıdır.

* Basit bir hesapla sadece 40 milyar TL’lik ihtiyat akçesi ile bugün 8 Milyon kişiye, başka bir deyişle SGK’lı çalışanların yarısından fazlasına 3 ay boyunca ayda 1,752 TL kısa çalışma ödeneği vermek mümkün olabilirdi.

‘KHK’LI DOKTORLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVLERİNE DÖNSÜN’

Gelecek Partisi tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise şunlar yer aldı:

* KHK’lar ile kamu görevlerinden uzaklaştırılan cezai işlem görmemiş doktorlar ve sağlık çalışanları acilen görevlerine iade edilmelidir.

* Her zaman olduğu gibi, bu tür kriz dönemlerinde de en değerli sermayemiz tecrübeli insan kaynağımızdır. Bu vesileyle hem bir hukuksuzluk sürecinin daha fazla sürdürülmesine son verilmiş olup toplumsal barışa katkı sağlanmış olacak; hem de Korona salgınıyla mücadelede insan kaynağımızın deneyimlerinden istifade edilmiş olacaktır.