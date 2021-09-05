Gelecek Partisi’nden enflasyon videosu: Sıkı tutunun, uçuyoruz!

Gelecek Partisi, 2021’den 2024 yılına kadar açıklanan enflasyon tahminlerinin ardından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için verilen ‘ekonomi şaha kalkacak’ sözlerini hatırlattı. Gelecek Partisi’nin videosunda, “Rakamlar yalan söylemez, 2016’da yüzde 8 civarında seyir eden enflasyonumuz, 2021 yılına gelindiğinde TÜİK rakamlarına göre yüzde 19 olarak gerçekleşti. Sıkı tutunun uçuyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Sozcu.com.tr

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanması ve enflasyon hedefinin 2021 yılı için yüzde 16.2, 2024 için yüzde 7.6 olarak açıklanmasının ardından Gelecek Partisi, enflasyonla ilgili bir video yayımladı.

Gelecek Partisi’nin ‘Sıkı tutunun, uçuyoruz’ mesajıyla birlikte yayımladığı videoda, “2015 yılında enflasyonumuz yüzde 8.8 iken, bizimle aynı ligde bulunan Kenya’da yüzde 6.6, Brezilya’da yüzde 9, Güney Afrika’da yüzde 4.5, Rusya’da yüzde 15.5, Mısır’da yüzde 10.4 idi” denildi.

2016’da Türkiye’nin enflasyonunun yüzde 8.5’e gerilediği, söz konusu diğer ülkelerde enflasyonun şu şekilde oluğu belirtildi:

“Mısır’da 13.8, Brezilya’da 8.7, Rusya’da 7, Güney Afrika’da 6.6, Kenya’da 6.3”

“RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ”

Gelecek Partisi’nin videosunda şu ifadeler yer aldı:

* 2016 yılında hain darbe girişimini atlatmış, terör salgılarına maruz kalmış Türkiye ise enflasyonunu yüzde 8’lerde tutmayı başarırken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişimiz sonrası tıpkı bizi yönetenlerin söylediği gibi ‘ekonomimiz şaha kalktı’.

* Söz konusu ülkeler arasında siyasi krizlerle çalkalanan Brezilya’nın enflasyonu yüzde 4 gerilerken, yine darbe görmüş Mısır da enflasyonunu yüzde 13’lerden, yüzde 5 seviyelerine çekmeyi başardı. Rakamlar yalan söylemez, 2016’da yüzde 8 civarında seyir eden enflasyonumuz, 2021 yılına gelindiğinde TÜİK rakamlarına göre yüzde 19 olarak gerçekleşti. Sıkı tutunun uçuyoruz!

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