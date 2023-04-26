Gelinini öldürüp cesedi yaktı! Kan donduran ifade

Atlıdere Mahallesi’nde yaşayan Kamil Öğüt, dün saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt’ün evine gitti.

ÜSTÜNE SAMAN ATIP ATEŞE VERDİ

Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup ateşledi.

Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp ateşe verdi.

CESEDİN BİR BÖLÜMÜ YANDI

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Öğüt’ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi.

ORMANDA YAKALANDI

Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt’ü olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp gözaltına aldı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Öğüt jandarmadaki sorgusunda, oğluyla sürekli çeşitli nedenlerle kavga ettiklerini belirterek, “Aramızın bozulmasına, oğlumun benden uzaklaşmasına gelinim neden oluyordu. Bu olayları konuşmak için olay günü yanına gittim. Tartıştık. Bir anlık sinirle otomobildeki av tüfeğimi alıp cinayeti işledim” dedi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi’ne sevk edilen Kamil Öğüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)