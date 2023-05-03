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3 Mayıs 2023
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Gelinini öldürüp yakan kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Kamil Öğüt, 25 Nisan’da ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt’ün evine gitti. 72 yaşındaki Öğüt, yanında getirdiği av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi.

46 yaşındaki kadın kanlar içinde yere yığılırken, Kamil Öğüt, gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt’ü olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanda tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı.

Öğüt jandarmadaki işlemlerinin ardından ertesi gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kamil Öğüt’ün savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Öğüt ifadesinde, oğluyla aralarında kendilerine gelmemeleri nedeniyle husumet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“PLASTİK KELEPÇE VE BIÇAK ALDIM”

– Bunun nedeninin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelinime bundan dolayı öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı’nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim sakın böyle bir şey yapma diye karşı çıktı ancak 3 ay önce plastik kelepçe ve bıçak aldım. Hazırlık yaptım.

“SIRTINA ATEŞ ETTİM”

– Gelinimi öldürmek için zamanını kolladım. Olay günü ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp ahıra girerek sırtına ateş ettim. Can çekiştiğini gördüm. Benzin dökerek ateş atıp, kaçtım. Oğlumla birlikte bize gelip, gitmediklerinden bu cinayeti işledim. Pişmanım. (DHA)

Alaturka Online
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