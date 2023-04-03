Gelininin telefonundaki özel mesajları oğluna gösterdi, cinayete azmettirmekten yargılanıyor

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan’ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Sami Aslan ile sanığı azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan’ın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sami Aslan ile tarafların avukatları katıldı.

“OLAY SIRASINDA ALKOLLÜYDÜM”

Firari olarak aranırken yakalanan ve celse arasında savunma yapan sanık Aslan, olay günü eşinin kendisini aldattığını söylediğini iddia ederek, anlık gelişen olay sırasında alkollü olduğunu ve silahı kullandığını hatırlamadığını savundu.

Babasının kendisini azmettirmediğini öne süren Aslan, “Keşke böyle bir şey yaşanmamış olsaydı. Ben bu suçtan Yunanistan’da yakalandım. 2 yıl orada cezaevinde yattım.” dedi.

BARIŞMA BAHANESİYLE EVDEN ALDI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 29 Temmuz 2020’de Büyükçekmece’de ağaçlık alanda maktul Derya Aslan’ın hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğu anlatıldı.

Sanık Sami Aslan’ın Derya Aslan’ın ağabeyini arayarak kardeşini öldürdüğünü söylediği aktarılan mütalaada, sanığın barışma bahanesiyle boşanma aşamasında olduğu eşini olay günü ağabeyinin evinden aldığı belirtildi.

“TÖRE SAİKİYLE ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME”

Mütalaada, aldatıldığı iddiasıyla boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık Sami Aslan’ın “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Savcılık mütalaasında, hakkında “töre saikiyle öldürmeye azmettirme” suçundan dava açılan diğer sanık Mehmet Sırrı Aslan’ın ise oğlu olan sanık Sami Aslan’ı azmettirdiğine dair soyut iddialar dışında inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık Sami Aslan, bir sonraki celse savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme, sanığa savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020’de Büyükçekmece’de sanık Sami Aslan’ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan’ı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden araçla aldığı, götürdüğü olay yerinde silahla öldürdüğü ve ardından yurt dışına kaçtığı ifade ediliyordu.

İddianamede, kırmızı bültenle aranan sanığın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak tutuklandığı, bunun üzerine sanık hakkında iade talepnamesi hazırlandığı anlatılıyordu.

Sanığın babası Mehmet Sırrı Aslan’ın da maktule ait özel mesajları oğluna göstermesi sonucu oluşan şüphe kapsamında “azmettirme” suretiyle suça iştirak ettiği belirtilen iddianamede, sanık Sami Aslan’ın “eşini kasten öldürme”, baba Mehmet Sırrı Aslan’ın ise “töre saikiyle cinayete azmettirme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyordu. (AA)