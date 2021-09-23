Gemi yapım atölyesinde yangın! Tekneler küle döndü

Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Beldesi Aksu Çayı kenarında yer alan gemi yapım atölyesinde çıkan yangında 3 tekne küle dönerken, 2 tekne de zarar gördü. Maddi zararın 5 milyon TL dolayında olduğu belirtilen yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Aksu ilçesi Kundu Çayı kenarında bulunan gemi yapım atölyesinde meydana geldi.

Teknelerin bulunduğu yerden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle gemi yapım atölyesinde bulunan yanıcı ve parlayıcı maddelerden dolayı alevler kısa süre içerisinde büyüdü.

TEKNELERE SIÇRADI

Yangının büyümesiyle beraber atölyenin yan kısmında yer alan tamamlanmış ve yapım aşamasındaki teknelere de sıçradı. Tekneler kısa süre içerisinde alevler içerisinde kalırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın alanda bulunan büyük teknelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 MİLYON TL ZARAR

Yangında 3 tekne küle dönerken, 2 teknede maddi hasar meydana geldi. Yanan ve hasar gören teknelerin maddi zararının 5 milyon TL’ye yakın olduğu öğrenildi. Teknelerin yanması ise cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. DHA

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