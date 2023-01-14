Gemiden düşerek hayatını kaybeden iş bayanı Dilek Ertek için yeni açıklama

Türk iş kadını Dilek Ertek’in Tahiti’de gemiden düşerek kaybolmasının ardından aile adına yeni bir açıklama yapıldı. Mücevherlerin çalındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Tahiti’de Norwegian Cruise Line şirketine ait Norwegian Spirit adlı gemide seyahat ederken 26 Ekim’de gemiden düşerek kaybolan Türk iş kadını Dilek Ertek ile ilgili yürütülen soruşturmanın genişletildiği, gemi kaptanı ve gemide çalışanların ifadesi alındığı öğrenildi. Bununla birlikte soruşturma kapsamında gemideki kayıtlar ve seyir defteri de adli makamlara verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gece 01.20 civarı gerçekleştiği düşünülen olayda Ertek, aile yakınlarının verdiği bilgiye göre kalabalık bir grupla değil erkek arkadaşıyla seyahat ediyordu. Bununla birlikte mücevherlerinin çalındığı iddiası ise yalanlandı.

Aile avukatı Didem Konaş Büyükpınar, yaşanan olayın uluslararası sularda gerçekleşmesi nedeniyle soruşturmanın çok boyutlu şekilde sürdüğünü dile getirdi.

SPEKÜLASYONLAR DOĞRU DEĞİL

Aile tarafından yapılan açıklamada “Norwegian Spirit adlı gemide seyahat eden Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetmiştir” denilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Merhum Dilek Ertek’in denize düşmesinden sonra gemi Tahiti’nin Papeete Limanı’na gelmiştir. Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk avukatları ile birlikte gemi ve gemi işleteni şirket ile görüşmeleri devam ettirmektedir. Alınan tüm bilgiler savcılık ile paylaşılmış olup savcılık tarafından da soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Olay sonrası bazı yazılı ve görsel basında çıkan dedikodu ve hayal ürünü kaynaklı haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır ve aileyi derinden yaralamaktadır. Basında mücevherler konusunda yapılan spekülasyonların hiçbiri doğru değildir.

Ertek ailesi, tamamen yanlış bilgilerle yapılmış haberlerde iddia edildiği gibi, Dilek Ertek’in geçirdiği kazayı haber verme dışında basına açıklama yapmamıştır. Soruşturmanın seyri ve güvenliği açısından, çıkabilecek yalan haberlerin ciddiye alınmamasını, sadece ailenin verdiği basın duyurularına riayet edilmesini ve ailenin acısına saygı gösterilmesini önemle rica etmekteyiz.

Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler gerekli görüldüğü takdirde, yine sadece Ertek ailesi tarafından basın açıklamasıyla duyurulacaktır.”