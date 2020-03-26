Gemiler limana yanaştı! 459 kişi karantinaya alındı

Tüm dünyada etkisini gösteren ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü ile ilgili tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Akşam saatlerine doğru yoğun güvenlik önlemleri altında KKTC’den çıkan gemiler, akşam 21.00 sıralarında Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanına demir attı.

YURTLARA YERLEŞTİRİLECEK

KKTC’den gelen 459 kişi Adana, Hatay ve Niğde’de karantina altına alındı. 300’ü öğrenci olmak üzere 159 TIR şoförü toplam 459 kişiden 169’u Adana’ya, 120 kişinin Hatay’a ve 170 kişinin ise Niğde’de Yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Burada da sıkı denetimlerle otobüslere bindirilen 459 kişi polis eskortları eşliğinde karayolu ile Adana, Hatay ve Niğde’ye gönderildi. 459 kişinin 14 gün boyunca tedbir amaçlı karantina altında kalacakları bildirildi. İHA

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