Genç kıza nişanlı şiddeti!

İDDİAYA GÖRE EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPTIĞI NİŞANLISI TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA DARBEDİLİP CEP TELEFONU ALINDI. ŞOKE GİREN GENÇ KIZ, ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN KURTARILDI. SHOW HABER WHATSAPP İHBAR HATTI'NA GÖNDERİLEN O GÖRÜNTÜLER GELİYOR EKRANLARINIZA…. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Genç kıza nişanlı şiddeti!