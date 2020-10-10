Genç akademisyen coronadan hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi 42 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Orhan Laboç, aniden rahatsızlanınca Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen yoğun bakıma alınan Laboç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

BEÜ’deki görevine yaklaşık bir yıldır başlayan Dr. Öğretim Üyesi Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı.

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Laboç’un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Laboç’un ailesine başsağlığı diledi.

Rektör Prof. Dr. Yardım, “Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Laboç’un yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınları ile Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı. İHA

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