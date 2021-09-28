Genç aktivistlere, çözüm bulun çağrısı

İtalya’da iklim değişikliğini küresel gündemin üst sıralarına çıkarmak için mücadele eden genç aktivistlere, gelecek ay yapılacak COP26 Birleşmiş Milletler zirvesi öncesinde çözüm bulmaya yardım etme çağrısında bulunuldu.

Sozcu.com.tr

Greta Thunberg de dahil olmak üzere binlerce genç, bu hafta Milano’da bir araya gelecek ve 190 ülkeden yaklaşık 400 kişi, küresel ısınmayla mücadeleye yönelik önerilerde bulunmak için politika yapıcılarla uzaktan veya yüz yüze görüşmelerde bulunacak.

İklim değişikliğinin kötüleştiğine dair korkular, Ağustos ayındaki yayımlanan BM raporunun, durumun kontrolden çıkmaya tehlikeli derecede yakın olduğu ve dünyanın önümüzdeki yıllarda daha fazla iklim sorunuyla ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyarmasının ardından arttı.

Aktivistlerin sunduğu teklifler, COP26 öncesi toplantıları için İtalya’nın finans merkezinde bir araya gelecekleri iklim ve enerji bakanları tarafından incelenecek ve en iyileri İskoçya’nın Glasgow kentindeki zirvede değerlendirilmek üzere gönderilecek.

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