Genç esnaf Babacan’a öyle bir dert yandı ki.. ‘Nereye kadar gidecek?’





Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, Yozgat Yerköy'de esnafı ziyaret ettiği sırada dert yanan bir dönerci, “Ülkede ekonomi varsa bana bir kişi göstersin Allah rızası için. Öyle bir şey yok. Şu dükkânı bizim çevirdiğimiz sistemde ne ekonomi bakanları ne hükûmet çevirebilir” dedi. DEVA Partisi'nin bugün yaptığı açıklamaya göre Babacan’ın Yozgat Yerköy ziyareti sırasında esnaf ekonomiden yakındı. “BORCU BORÇLA ÖDÜYORUZ, BU SİSTEM NEREYE KADAR GİDECEK?” Babacan’ın “Devleti yönetenler yanınızda iki ay çıraklık yapsa ekonomiyi daha iyi yönetirler” sözleri üzerine genç dönerci şöyle konuştu: “İki ay değil, bir hafta bile geçinemezler. Burada çalışan personelin aldığı maaşla, ödedikleriyle kesinlikle geçinemezler. Ülkede ekonomi varsa bana bir kişi göstersin Allah rızası için. Öyle bir şey yok. Şu dükkânı bizim çevirdiğimiz sistemde ne ekonomi bakanları ne hükûmet çevirebilir. Biz gidiyoruz sağdaki esnaftan, soldaki esnaftan 100 lira borç alıyoruz personele maaş ödüyoruz. Ertesi gün onlara borcumuzu ödüyoruz, başkasından borç alıyoruz. Nasıl dönecek bu sistem? Nereye kadar gidecek?” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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