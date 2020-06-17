Genç girişimci eski halıları ekonomiye kazandırıyor

YALOVA (AA) – SITKI YILDIZ – Yalova'da üniversitede okurken arkadaşlarıyla geri dönüşüm makinesi geliştiren genç girişimci, 4 sene önce açtığı iş yerinde eskimiş halıların ham maddeye dönüşümünü sağlıyor.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan 28 yaşındaki Soner Alayurt, okul sıralarında geliştirdiği iş fikrini hayata geçirmeyi başardı.

Üniversiteden arkadaşlarıyla atık halıları plastik ham maddeye dönüştüren makineyi 2015 yılında tasarlayan Alayurt, mezuniyetinin ardından TÜBİTAK, KOSGEB ve çeşitli devlet desteklerinden yararlanarak firmasını kurdu.

Oteller başta olmak üzere bazı iş yerleri ve kurumlardan topladığı plastik içeren atık halıları işleyip plastik sanayisine satan genç girişimci, Kirazlı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 4 çalışanıyla kısa sürede yıllık ortalama 800 tondan fazla atık halının dönüşümünü sağlıyor.

– "Türkiye'de yıllık 400 bin ton atık halı çöpe gitmekte"

Soner Alayurt, AA muhabirine, üniversite yıllarında verilen bir ödev sonucu atık halı dönüşümünü araştırmaya başladığını söyledi.

TÜBİTAK'ın verdiği destekle projesini çizdikleri makineyi üreterek iş yaşamına atıldığını belirten Alayurt, "Türkiye'de yıllık 400 bin ton atık halı çöpe gitmekte. Biz bu soruna kendi ürettiğimiz makine ile çözüm bulduk. Bu makine ile halının içindeki plastik maddeyi ayrıştırıyoruz. Sonra da bunu sanayinin ihtiyaç duyduğu plastik ham maddeye dönüştürüyoruz." dedi.

ABD ve İngiltere'nin atık halılardan plastik ham madde üretimine 2000'li yıllarda başladığını aktaran Alayurt, Türkiye'nin de bu konuda öncü ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Alayurt, plastiğin üretimde önemli bir yere sahip olduğunu ancak atık olarak büyük tehlikeler içerdiğini vurguladı.

Doğal dengenin korunmasının önemine değinen Alayurt, şöyle devam etti:

"Plastik hayatımıza girdiğinden beri çok önemli katkılar sundu ancak bütün ürünlerin plastik olması atığın da fazla olmasına neden oldu. Plastiği geri dönüştürebilirsek bizim dostumuz haline gelir ama biz bunları sık tüketip doğaya attığımız zaman çözülmediği için zarar veriyor. Burada plastik konusunda maalesef yanlış bir algı var. Plastik insan hayatını kolaylaştıran bir şey ama insan kendi eliyle çöpe atarak plastiği düşman haline getiriyor. Burada halılar bile geri dönüştürülebiliyor. Tüm plastikler de geri dönüştürüldüğü zaman aslında dünyada önemli bir enerji tasarrufu sağlanmış olur ve plastik insanın dostu haline gelir."

Geri dönüşümün ekonomiye faydalarına değinen Alayurt, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan plastik ham maddeyi kendi çöpümüzden dönüştürdüğümüz zaman ithal muadili bir ürün yapmış oluyor, cari açığı azaltıyor ve kendi çöpünden katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca buradaki işlemle çöp alanları şişmemiş, plastik atıklar değerlendirilmiş ve aslında her yere fayda sağlanmış oluyor. Otel ve konaklama gibi mekanlardan yılda 5 bin ton civarında atık halı çıkmakta. Bizim hedefimiz de ilk etapta bu 5 bin tonluk halının geri dönüşümünü sağlamak. Ardından yeni teknolojileri de hayata geçirip ev halılarının da geri dönüşümünü sağlamak ve bu 400 bin tona ulaşmak."

Halıların geri dönüşümüyle elde edilen ham maddenin plastik sanayi için önemli bir yer tuttuğunu anlatan Alayurt, geri dönüşümle saksı, ayakkabı çekeceği, kontrol çubuğu gibi pek çok ürün üretilebildiğini söyledi.