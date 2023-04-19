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19 Nisan 2023
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Genç kadın feci şekilde can verdi

Alaturka Online
Alaturka Online


Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y., yönetimindeki 34 CPH 524 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Alçin’e çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın şiddetiyle Alçin, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.’yi gözaltına aldı. Genç kadının cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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