Genç kadın öyle bir konuştu ki… Davutoğlu çok şaşırdı! “Ben 24’ünde 65 yaşına gelmiş bir insanım!”





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Muş'ta gençlerin sorularını yanıtladı. Adının Zeynep Subaşı olduğunu söyleyen bir genç kadın 24 yaşında olduğunu 2. üniversitesini okuduğunu belirterek eğitimde ve iş hayatında yaşadığı sorunları anlattı. Subaşı'nın "Muş'ta benim dayım yok. Dayım olmadığı için bir yere yerleşemiyorum!" sözleri salonda alkış aldı. Siyasilerin işsizlik sorununu çözemediğini dile getiren Subaşı "Ben 24'ünde 65 yaşında bir insanım" diye konuştu. Davutoğlu gençlere partisinin çözüm önerilerini anlattı. Not: Bu programın çekimleri Ahmet Davutoğlu'nun 21, 22 ve 23 Kasım tarihli Siirt, Bitlis ve Muş gezileri esnasında yapılmıştır. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #gelecekpartisi #muş #zeynepsubaşı #işsizlik #ekonomi #siyaset #gündem #gençler #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv

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